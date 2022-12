Al weken zijn veel stoelen in de klas leeg en worden ziekenhuizen – ook de afdelingen intensieve zorg – overspoeld met zieke kinderen. Hoe komt dat? Is hun immuniteit gedaald na de corona-periode? En halen ze nu de schade in? “Ons afweersysteem is de voorbij jaren inderdaad minder gestimuleerd om antistoffen aan te maken.”