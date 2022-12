Kersvers Anderlecht-coach Brian Riemer probeert de druk weg te houden voor bekerclash met Genk: “Ik verwacht geen perfectie, maar wel een grote collectieve inspanning”

Elke vraag werd met een grote glimlach beantwoord. Brian Riemer maakt een sympathieke indruk in aanloop naar zijn eerste wedstrijd als Anderlecht-trainer, maar sympathie zal niet volstaan. Tegen Genk is het vanavond meteen do or die. De Deen probeert de druk weg te houden. “Iedereen verwacht dat Genk wint.”

Wat denk je ervan dat je als eerste tegenstander meteen Racing Genk treft, de beste ploeg van het moment?

“Het is een mooie uitdaging. Het zal meteen duidelijk zijn waar we staan. Tegen een kleinere ploeg was het misschien iets moeilijker geweest om ons te meten, maar Genk is inderdaad de beste ploeg van het moment. Hun statistieken spreken voor zich. Mijn spelers kijken ernaar uit.”

Heb je het gevoel dat de spelers fysiek klaar zijn voor jouw speelstijl?

“We staan er niet slecht voor, maar bij elke ploeg waar je de manier van spelen verandert, moet je op een aanpassingsperiode rekenen. Wat ik op training zie, is goed en onze vriendschappelijke wedstrijden bieden ook perspectieven. We zitten nog altijd in een vroeg stadium ten opzichte van waar we willen geraken, maar we hebben al mooie stappen voorwaarts gezet.”

Wat onthoud jij uit de recente oefenwedstrijden?

“Ik ben altijd voorzichtig met conclusies trekken uit vriendenwedstrijden. Ik heb wel veel positieve elementen gezien. Daar wil ik nu op focussen. Ik verwacht dat er nog niets perfect zal worden uitgevoerd dinsdag, maar ik verwacht wel een sterke prestatie. Ik verwacht een grote collectieve inspanning, zodat we er op zijn minst alles aan gedaan hebben om door te stoten.”

Het is meteen een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen, want van de competitie moet het waarschijnlijk niet meer komen. Is dat lastig?

“We willen nog altijd zo hoog mogelijk eindigen in de competitie, dus elke wedstrijd is even belangrijk voor mij. In mijn ogen ligt de druk bij Genk, omdat ze thuis spelen en omdat iedereen verwacht dat zij winnen na hun fenomenale prestaties van eerder dit seizoen.”

Kan je het maken om dat te zeggen als coach van Anderlecht?

“Ik ben ambitieus en ik wil doorstoten, maar je kan ook niet wegkijken van de realiteit. Ze hebben al twintig wedstrijden niet meer verloren. Dan zou het dwaas zijn om te zeggen dat we ze gaan oprollen. We zien onszelf wel nog altijd als de grootste club van België, en vanaf nu moeten we dat ook tonen.”

Heb je schrik van een valse start? Er is wel druk.

“Ik ben hier nog maar twee weken. We moeten alles grondig opbouwen, met een eigen manier van spelen, en dat zal tijd vragen.”

Hoe leef je op persoonlijk vlak toe naar de wedstrijd tegen Genk? Het is je eerste opdracht als hoofdcoach.

“Het is heel opwindend. Ik ben hier om Anderlecht terug te brengen naar waar het hoort, maar ik kan geen magie brengen.”

Is iedereen fit?

“Benito Raman zal niet spelen, maar traint wel weer mee.”

Wat is de situatie van Wesley Hoedt?

“Hij doet het heel goed op training, maar voor het overige is zijn situatie niet veranderd.”

Is het een optie dat hij speelt tegen Genk?

“Zoals ik zei: zijn situatie is niet veranderd. Voor vragen daarover verwijs is jullie door naar het management.”