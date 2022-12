Tientallen ontslagen werknemers dienen klacht in tegen Twitter

Tientallen ex-werknemers van Twitter hebben een klacht ingediend tegen hun voormalige werkgever. Dat is Reuters te weten gekomen. Hun klachten gaan stuk voor stuk over wat er met het bedrijf is gebeurd sinds de overname door Elon Musk.

“Het gedrag van Twitter sinds Elon Musk het roer overnam, is ongelooflijk flagrant”, zegt advocate Shannon Liss-Riordan. Zij heeft de honderd eisen voor arbitrage tegen Twitter Inc ingediend. De juridische strijd zal zich via arbitrageprocedures afspelen en niet via groepsgedingen in de rechtbank: dat had Twitter Inc al laten vastleggen toen de werknemers ontslagen werden.

De klachten van de ex-werknemers gaan over allerlei juridische overtredingen, van discriminatie tegenover vrouwen tijdens de ontslagenronde tot het niet correct uitbetalen van ontslagvergoedingen en het onrechtmatig ontslaan van personeelsleden die met ziekte- of ouderschapsverlof waren. “We zullen alles in het werk stellen om werknemers te beschermen en van Twitter de compensatie te krijgen die hen toekomt”, zegt Liss-Riordan.

Groepsgedingen

Begin november Twitter ontsloeg ongeveer 3.700 werknemers. Dat was de manier van Musk om geld te besparen en een poging om het bedrijf weer winstgevend te maken, waarvoor hem volgens experts nog heel veel werk wacht. Honderden mensen namen ook al ontslag sinds de voormalige rijkste man ter wereld de boel overnam.

De arbitrageprocedures van de honderd werknemers waarvan hierboven sprake, zijn overigens niet de enige juridische procedures die ingespannen zijn tegen Twitter. Er komen er nog meer, zegt advocate Liss-Riordan, en er lopen ook minstens drie aanklachten tegen het bedrijf bij de arbeidsraad in de VS voor onwettige ontslagen.

Twitter Inc wenste niet te reageren.