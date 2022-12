“Nucleaire deal met Iran is dood”: informeel gesprek van Joe Biden duikt online op

De video, waarvan geen datum of locatie van opname bekend is, toont de president met naast hem enkele bodyguards, die een informeel gesprek voert met enkele mensen die achter een metalen bareel staan. Een van de mensen draagt een hoofdband waarop de Iraanse vlag te zien is. De opname lijkt gemaakt in een sportzaal of polyvalente ruimte.

Elementen uit de achtergrond en de kledij die de president draagt, komen overeen met een campagnemeeting die hij begin november had in Californië. Op dat moment kwam Biden de lokale kandidaat voor de verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers steunen.

Geen deal met mollahs

“President Biden, gaat u aankondigen dat de JCPOA dood is”, vroeg de vrouw. “Gaat u het aankondigen?” “We gaan het niet aankondigen maar de deal is wel dood. Er gaat een lange geschiedenis aan vooraf”, antwoordde de president. “We willen geen deal met de mollahs, zij vertegenwoordigen ons niet”, reageerde de vrouw daarop. “Ik weet heel goed dat zij jullie niet vertegenwoordigen, maar ze beschikken wel over kernwapens”, besloot Biden.

“De uitspraken van de president zijn volledig in overeenstemming met wat wij zeggen over de JCPOA”, klinkt het bij John Kirby, woordvoerder van het Witte Huis, die dinsdag over de video werd bevraagd door journalisten. “Het is alleen geen prioriteit voor ons op dit moment. We verwachten ook niet dat er in de nabije toekomst een akkoord zal worden gesloten. Volgens mij betwist niemand de authenticiteit van de video waardoor we die ook niet verder gaan onderzoeken.”

Vrijstelling van sancties

Het JCPOA, een pact uit 2015, bood Iran vrijstelling van internationale sancties in ruil voor garanties dat Teheran geen atoomwapens zou verwerven, een doel dat de Islamitische Republiek altijd heeft ontkend na te streven. Na de terugtrekking van de Verenigde Staten uit het JCPOA in 2018 en de herinvoering van de Amerikaanse sancties heeft Teheran zich echter geleidelijk bevrijd van zijn verplichtingen.

Joe Biden had beloofd te proberen de overeenkomst nieuw leven in te blazen, maar de onderhandelingen die in april 2021 in Wenen begonnen, liggen nu stil.