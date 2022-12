Meteen druk op de ketel bij Carl Hoefkens en Club Brugge: “We hebben maar vijf keer tactisch kunnen trainen met de hele ploeg”

Ook Club Brugge schiet woensdag opnieuw uit de startblokken, en er zit meteen druk op de ketel. Nog voor nieuwjaar moet het twee keer raak zijn: doorstoten in de beker én meteen een competitiezege pakken zijn een must. Carl Hoefkens verklaart waarom zijn ploeg 13 punten moet goedmaken op Genk. “Dat kan trouwens, maar dan is er full commitment nodig”, aldus Hoefkens.

Coach, een kleine samenvatting van de afgelopen vijf weken graag. Hoe hebben jullie die WK-break gevuld?

“Die eerste weken waren alleszins niet vanzelfsprekend: er waren amper acht jongens op training die potentiële basisspelers zijn. Tegelijk was dat een uitgelezen kans voor onze jonge gasten. We hebben enkele oefenmatchen gespeeld waarin zij ook minuten kregen. Maar om een bepaald systeem of bepaalde spelsituaties te trainen, dat was andere koek. Uiteindelijk hebben we amper vijf trainingen gehad om tactisch te trainen met de héle ploeg, inclusief alle WK-gangers. Het was belangrijk dat iedereen op dat moment er met zijn volle concentratie bij was. “

Dat zal nodig zijn: misstappen zijn tijdens dit tweede luik van de competitie uit den boze gezien de straatlengte achterstand op Club.

“We hadden drie ambities voor de winterstop. Europees overwinteren en doorstoten in de beker hebben we kunnen afvinken. De derde betrachting was uitzicht houden op de titel. Maar in de competitie hebben we vaak te weinig gedaan. Qua spel, maar ook het resultaat was niet altijd wat we op voorhand hadden gehoopt. We moeten nu alles in het werk zetten om dat recht te zetten. Vorig jaar hebben we ook twaalf punten goedgemaakt op Union. Maar dan moet iedereen wel full commitment tonen.”

Was de context voor de WK-break niet anders? Trokken sterkhouders onbewust een voetje terug om blessures te vermijden? Was het mentaal niet wat minder?

“Eerlijk: ik heb iedereen heel erg betrokken gezien bij Club Brugge tot de laatste minuut voor het WK. We wisten op voorhand dat dit een uitzonderlijk seizoen ging worden. Soms probeerden we onze spelers een vrije dag te geven, maar ging dat niet. Dan waren we zestien dagen na elkaar bezig. En speelden we vaak matchen die moésten gewonnen worden. Op Atlético kan je niet zeggen: we gaan hier eens met de handrem op spelen, hé. Op het vlak van vermoeidheid heeft dat Europees voetbal een impact gehad. En met resultaten in de Champions League kwamen tegenstanders nog meer gemotiveerd het veld op.”

Werd de break een periode van bezinning voor jullie?

“We zijn niet goed geëindigd. Elke wedstrijd hebben we terug gezien, en we weten beter dan ooit wat fout liep, maar ook wat goed liep. We mogen niet vergeten dat we enorm veel goede momenten hebben gehad ook, en vaak op het allerhoogste niveau.”

De concurrentie kon wél op volle sterkte trainen. Is dat frustrerend voor een coach?

“Helemaal niet, want we zijn fier dat zoveel spelers van Club Brugge op het allerhoogste toneel aanwezig waren. Het is niet dat ze zomaar een vriendenmatchke gingen spelen. Een buitenlandse stage was wel niet mogelijk. We waren gewoon met te weinig. Maar een probleem is dat niet.”

Hoe kreeg je je WK-gangers terug op training? Verwacht je dat Lang nu terug de oude kan worden?

“Eerst en vooral heeft die rustperiode na Qatar hen enorm deugd gedaan. Dat zie je. Ze stonden hier met enorm veel motivatie. Van zo’n WK word je een betere speler. Ook voor Lang was Qatar een hele ervaring. Maar ik heb hem op voorhand gezegd: je moet er niet enkel bij willen zijn, je moet gaan én ook spelen. Ik heb hem met veel drive en goesting op training gezien. Ik kijk er naar uit wat hij kan brengen.”