Kunnen Wouter Vrancken en KRC Genk meteen weer aanknopen met de topvorm? “We hebben ons voorbereid op een ander Anderlecht”

46 op 51, tien overwinningen op rij, een zege op Westerlo in de beker. Het duizelingwekkende parcours dat RC Genk aflegde voor het WK schreeuwt om een vervolg. De bekermatch tegen Anderlecht zal duidelijk moeten maken of de wereldbeker in Qatar het momentum heeft kunnen breken. Op tweede kerstdag komt daar nog een competitiematch op KV Kortrijk bij, waarna de wedstrijdbal weer even mag opgeborgen worden tot op 8 januari Club Brugge op bezoek komt.

“Ideaal is het niet”, bekent coach Wouter Vrancken. “We hadden liever, zoals in Nederland, één onderbreking gehad tot begin januari. Mijn ervaring leert dat kerstvoetbal in België nog niet echt aanslaat. We missen daar de traditie die bijvoorbeeld in Engeland wel heerst. Maar we gaan niet aan de klaagmuur staan, het is wat het is. En vooral: we kennen deze kalender al van afgelopen zomer. We hebben ons dus kunnen voorbereiden.”

Straffe fysieke tests

In het geval van KRC Genk gebeurde dat onder meer via een geslaagde stage in Benidorm, waar meteen duidelijk werd dat het WK op puur fysiek vlak alvast geen spelbreker is geworden.

“Het goeie gevoel was meteen terug op training, dat hebben de spelers ook aangegeven”, aldus Vrancken, die veel belang hecht aan de waardes die spelers halen tijdens trainingen en wedstrijden. De Genkse speelstijl vereist immers een optimale fysieke paraatheid. Zeker tegen een ploeg als Anderlecht. De trainerswissel brengt er ook een stijlbreuk met zich mee, zo vertelden de beelden van de recente oefenduels tegen OFI, Panaitolikos en Czestochowa. Brian Riemer gooit het in het Lotto Park over een andere boeg. “Vooral bij balverlies is het verschil groot”, aldus Vrancken. “Anderlecht zet op een heel andere manier druk, ze steken veel meer energie in hun pressing. Daarop moeten we voorbereid zijn, dit is niet meer het Anderlecht tegen wie wij onze laatste competitiewedstrijd hebben gespeeld. Het wordt dus zaak om zelf die energie op te brengen. Mede daarom ben ik blij dat er al meer dan 14.000 tickets zijn verkocht. Dat betekent dat de positieve vibes niet alleen in de kleedkamer heersen, maar in heel de club. Ook onze supporters willen er alles aan doen om de lijn door te trekken, samen moet dat lukken.”