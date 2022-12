Veel geluk, Brian Riemer: waarom de bekertopper tegen KRC Genk meteen bepalend is voor Anderlecht (en dus voor de nieuwe coach)

Racing Genk-Anderlecht is de debuutmatch van Brian Riemer (44). Het is eigenlijk irrelevant: of nu Jan, Pier of Pol de coach is, RSCA moet winnen. Hoe moeilijk dat ook is.

Volgens de kersverse CEO Sports Jesper Fredberg heeft Anderlecht drie sporen richting Europees voetbal, “nog steeds de doelstelling”. 1. De nationale competitie. 2. De Conference League. 3. De beker. In de Jupiler Pro League staat paars-wit op vijf punten van plek acht. Winst in de Conference League zou fenomenaal zijn voor een Belgische middenmoter/subtopper – daar kun je simpelweg geen rekening mee houden. De goede verstaander weet: de meest plausibele piste is… de Croky Cup.

Voor wie dacht dat Racing Genk-Anderlecht zou draaien om het debuut van de (overigens bijzonder sympathiek ogende) Deen Brian Riemer… Think again.

Desalniettemin, wat Riemer betreft: we wensen de man veel succes. Want doe het maar: beginnen tegen “het sterkste team van België”. Op verplaatsing dan nog. Genk heeft in eigen huis niet meer verloren sinds mei. Soms zeggen stats alles.

Er mag altijd gedroomd worden. Misschien is er wel een soort effect van de trainerswissel – Jan Vertonghen liet in zijn omgeving al verstaan zeer onder de indruk te zijn van Riemer. Daarnaast kan er in de beker altijd iets: het zou niet voor het eerst zijn dat de underdog het haalt. Want dat is Anderlecht – ’t is toch ver gekomen. “De druk ligt bij Genk”, vond ook Riemer. “De buitenwereld verwacht dat zíj het zullen halen. Wel, ik geloof dat ook wij kunnen winnen.” Indien dàt gebeurt, dan is het de stunt van de achtste finales.

Voor Anderlecht wordt de uitslag van vanavond meteen bepalend voor de rest van het seizoen én voor het volgende. Dus ook voor Riemer, hoe unfair dat ook klinkt.

© BELGA

Ter herinnering: voor Riemer is het zijn eerste ervaring als hoofdcoach. En dat bij een zieke ploeg – er is al een paar keer met de ondergrens geflirt dit seizoen. We mogen niet verwachten dat Riemer – die niet bekendstaat als ‘serial winner’ - van Anderlecht plots een swingend elftal maakt. “Ik ben geen tovenaar”, omschreef hij het zelf.

Anderlecht zou nochtans wel een scheutje magie kunnen gebruiken. Het is niet eens zo onwaarschijnlijk, maar stel u eens voor dat het uitgeschakeld wordt… Hoe wil het dan nog in zelfs maar de Conference League geraken?

Andermaal: veel geluk, Brian Riemer.