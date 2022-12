Race tegen de klok: Bilal El Khannouss landt na uitzinnig onthaal in Marokko pas woensdagmiddag in België

De kans dat Bilal El Khannouss van de partij is tegen Anderlecht is klein. Nadat hij dinsdag met zijn 25 ploegmaats van de Marokkaanse nationale ploeg als helden werd onthaald in de hoofdstad Rabat, kan hij pas woensdagmiddag op het vliegtuig naar België stappen.

Maar liefst 8.000 ordehandhavers werden dinsdag in de Marokkaanse hoofdstad Rabat ingezet om de terugkeer van de Marokkaanse nationale ploeg in goede banen te leiden. Tienduizenden uitzinnige fans verwelkomden de verrassende nummer vier van het WK, die iets na vijven arriveerde uit Qatar en met een open bus richting koninklijk paleis werd gevoerd.

Onder hen de amper 18-jarige spelmaker van KRC Genk Bilal El Khannouss, die met een hippe zonnebril op de neus zichtbaar genoot van het enthousiaste onthaal. Hij wordt pas woensdagnamiddag terug in België verwacht.

Weinig getraind

Wouter Vrancken maakte daags voor de bekerclash met Anderlecht een 21-koppige selectie bekend maar hield Bilal El Khannouss nog achter de hand als nummer 22. “We zullen moeten bekijken in welke staat hij arriveert en of hij zich klaar voelt om te spelen.”

De kans lijkt klein dat El Khannouss in actie komt. “In principe is zijn late aankomst in Genk geen probleem. Onze Zuid-Amerikaanse internationals zijn al vaker pas een dag voor een wedstrijd teruggekeerd. Maar het is wel zo dat je op een WK heel anders traint dan bij een club. We hebben de fysieke parameters van de Marokkaanse nationale ploeg ontvangen. Blijkt dat die van Bilal El Khannouss de volledige week voor de wedstrijd vergelijkbaar zijn met wat wij twee dagen voor een wedstrijd doen tijdens één tactische training. Daarom was ik ook al blij dat hij zaterdag dat uur tegen Kroatië blessurevrij heeft doorstaan”, aldus Vrancken.