“Ik zie wat ik zie in mijn praktijk. Jonge koppels gaan massaal uit elkaar”: Rika Ponnet verklaart de nieuwe seksuele revolutie

Vanaf vandaag zit heel Vlaanderen weer elke zaterdag een uurtje in de praktijk van relatietherapeute Rika Ponnet. De podcast Seks verandert alles – een productie van het Nieuwsblad – is aan het tweede seizoen toe. Rika en Johan Terryn duiken opnieuw in intieme verhalen over overspel, ongewenste zwangerschappen en onuitgesproken liefdes. Maar hoe tijdloos die thema’s ook zijn, volgens Rika Ponnet beleven we vandaag een revolutie.