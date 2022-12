Eerste buitenlandse reis sinds begin oorlog: Zelenski onderweg naar VS

“Driehonderd dagen geleden lanceerde Rusland een brutale aanval op Oekraïne”, meldt perschef Karine Jean-Pierre van het Witte Huis woensdag in de bevestiging van het bezoek van Zelenski. “Het bezoek zal onderstrepen dat de VS zich standvastig engageert om Oekraïne te blijven steunen zo lang nodig is. Inclusief via het bieden van economisch, humanitaire en militaire steun.”

Zelenski zal in Washington het Congres toespreken en zal er ook te horen krijgen dat zijn land een nieuw pakket militaire steun krijgt van de VS. Daarbij inbegrepen: Patriot-raketten.

Het is de eerste buitenlandse reis van de Oekraïense president sinds het begin van de Russische invasie in zijn land in februari. Zelenski heeft zijn land niet verlaten sinds het begin van de oorlog op 24 februari. Voor optredens op het politieke wereldtoneel tekende hij altijd digitaal present vanuit Oekraïne. De Oekraïense president reisde wel al verschillende keren af naar het front, dat in tegenstelling tot de Russische president Vladimir Poetin die zich nog geen enkele keer in de gevechtzones zou hebben gewaagd.