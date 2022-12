VS gaan dat toch Patriots leveren aan Oekraïne: afweersysteem kan Rusland veel pijn doen

Tijdens het bezoek van de Oekraïense president Volodimir Zelenski woensdag zal zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden hem meedelen dat een nieuw steunpakket voor zijn belegerde land is goedgekeurd. Daarin opgenomen: Patriot-raketten, een luchtafweersysteem waarvan verwacht wordt dat ze de Russen veel pijn kunnen doen. Dat meldt The New York Times.

Het steunpakket omvat 1,8 miljard aan militaire steun voor Oekraïne, van munitie tot gevechtsvliegtuigen en andere wapens. Toch is het vooral opvallend dat voor het Patriot-raketten naar Oekraïne zullen gaan. Dat zijn erg geavanceerde en betrouwbare luchtafweersystemen tegen inkomende raketten, vliegtuigen en drones. Het wapen kan meerdere doelen tegelijk volgen én uitschakelen. Bovendien is het bereik van het systeem met ruim 150 kilometer vrij fors. Daarmee kunnen Russische projectielen worden neergeschoten, nog ver van hun beoogde doelen in Oekraïne.

LEES OOK. De raketten die Poetin pijn moeten doen: Amerikaanse levering komt er na lang aarzelen dan toch

Bronnen van The New York Times melden dat al zeker één Patriot-systeem, dat zich nu al overzees bevindt, door defensieminister Lloyd J. Austin naar Oekraïne gestuurd wordt. Joe Biden zou daar zijn goedkeuring al voor gegeven hebben. Het pakket zou aangekondigd worden wanneer de Oekraïense president Volodimir Zelenski woensdag Washington bezoekt. Zijn eerste buitenlandse reis sinds het begin van de oorlog in zijn land.