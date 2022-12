Acht tienermeisjes “zonder duidelijke band met elkaar” vallen dakloze man aan en steken hem dood: alle acht vervolgd voor moord

Acht tienermeisjes zijn in het Canadese Toronto officieel in beschuldiging gesteld van moord op een dakloze man. De 59-jarige slachtoffer werd in de nacht van zaterdag op zondag neergestoken door de meisjes. Hij overleed enkele uren later in het ziekenhuis.

De 59-jarige dakloze man was zondag net na middernacht met een medebewoner van een daklozenopvang in Toronto een sigaret aan het roken toen de acht meisjes hem benaderden. Het gaat om drie meisjes van 13, drie van 14 en twee van 16. Volgens de vrouw die bij het slachtoffer was, vroegen de tieners haar eerst om haar alcohol. “Hij zei dat ze me met rust moesten laten en beschermde me”, vertelt zijn aan CBC Toronto.

Vervolgens liep de situatie uit de hand. De meisjes begonnen de man te slaan, terwijl zijn medebewoonster vluchtte. “Hij was aan het bloeden, ik denk dat ze hem met een mes in zijn buik gestoken hebben.” Een van de meisjes kwam nog achter de vrouw aan, maar ze kon ontkomen. “Ik was zo bang. Ik wist niet of zij ook een mes had.” De vrouw liep de opvang binnen en bracht de neergestoken man vervolgens wat water. “Ik wist niet dat het zo erg was en hij zou sterven.” Dat gebeurde enkele uren later in het ziekenhuis.

Wapens

Het hele incident duurde niet langer dan drie minuten, aldus de politie. Waarom de man aangevallen werd, is op dit moment nog een vraagteken. De politie weet ook nog niet hoe de meisjes, afkomstig uit verschillende delen van de stad, elkaar kenden. “We zien echt geen verband tussen die acht jonge meisjes. Maar ons vermoeden is op dit moment dat ze elkaar op sociale media gevonden hebben”, zei een woordvoerder van de politie nog.

Net voor de dodelijke steekpartij zouden de meisjes betrokken zijn geweest bij een ander en gelijkaardig crimineel incident.

De politie kon de acht meisjes snel na de feiten oppakken en nam enkele van hun wapens in beslag. Om welke wapens het gaat, werd niet meegedeeld. Drie van de meisjes zouden al eerder in aanraking gekomen zijn met de politie. Alle acht worden ze vervolgd voor moord.