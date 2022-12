Steunacties om Ian (6) nieuw oortje te geven, brengen nog amper iets op: “We kunnen niet anders dan ons huis verkopen”

Boom

Je huis te koop stellen om je kind toch maar het levensgeluk te kunnen bieden dat het verdient. Het overkomt het gezin van de bijna 7-jarige Ian Bunneghem uit Boom. De jongen werd geboren met één oortje, alleen een peperdure operatie in de VS zou een oplossing bieden. Maar ondanks de vele steunacties – een tussenkomst van het ziekenfonds is er niet – is het benodigde bedrag nog lang niet bereikt. En dat drijft de ouders tot wanhoop.