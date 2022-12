Celstraf voor ex-politicus die schrijfster Saskia De Coster uitscheldt voor “vies lesbo wijf”

De correctionele rechtbank heeft voormalig gemeentepoliticus en zakenman Tom V. (51) uit Zoersel veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf omdat hij schrijfster Saskia De Coster (46) tijdens een woordenwisseling op de Dageraadplaats in Antwerpen had uitgescholden voor “vies lesbo wijf”.

De feiten dateren van 7 oktober 2021, tijdens een kermis op de Dageraadplaats. Saskia De Coster was in het gezelschap van haar zoontje, toen ze beklaagde Tom V. en diens zoontje tegen het lijf liep. De schrijfster herkende het zoontje van Tom V. als een vriendje van haar eigen kind, maar meende dat Tom V. een contactverbod had.

Toen ze Tom V., een zakenman en voormalig gemeenteraadslid voor N-VA uit Zoersel, daarop aansprak, ontstond een woordenwisseling. Tom V. zou Saskia De Coster herhaaldelijk hebben uitgemaakt voor “vies lesbo wijf” en zou volgens een ooggetuige zeer dreigend op haar zijn afgestapt.

Bekentenis

Schrijfster Saskia De Coster deed aangifte van homofobe beledigingen. Tom V. legde bij de politie een verklaring af die door rechtbank wordt gezien als een bekentenis. Er werd een strafbemiddeling tussen de partijen opgestart, maar die procedure om een rechtszaak te vermijden, werd stopgezet omdat Tom V. niet meer reageerde op de oproepingen door de justitieassistent. Tom V. kwam ook niet opdagen in de rechtbank en liet bijgevolg verstek.

De rechtbank noemt de houding van Tom V. asociaal en agressief. De rechtbank legt hem daarom een gevangenisstraf van 6 maanden en een boete van 800 euro op. Tom V. wordt ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 1.000 euro aan Saskia De Coster.