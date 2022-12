Lionel Messi kan door uitzinnige fans zijn huis amper binnen, maar superster keert terug voor ‘selfiesessie’: Argentijnse gekte blijft duren

Wereldkampioen ben je voor het leven. En zeker als je Lionel Messi op je paspoort hebt staan. De gekte in Argentinië blijft maar duren.

Nadat het feestje in hoofdstad Buenos Aires toch een beetje in mineur was geëindigd - de parade doorheen de hoofdstad moest worden afgebroken wegens een te groot risico - trok Lionel Messi samen met zijn familie naar zijn geboortestad Rosario. Maar ook daar wachtte hem een warm ontvangst.

Op beelden is te zien hoe de superster probeert om de oprit van zijn woning te bereiken. Geen sinecure aangezien ook daar duizenden fans hem stonden op te wachten. Politie-agenten hebben dan ook alle moeite van de wereld om de wagen van Messi doorheen de massa te loodsen.

Ondanks de ongetwijfeld slopende dagen nam Messi toch nog de moeite om zich in de massa te wagen voor een ‘selfiesessie’ met zijn uitzinnige stadsgenoten.

