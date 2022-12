Voormalig Russisch president Dmitri Medvedev ontmoet Chinese president Xi Jinping

Dmitri Medvedev, de oud-Russische president en huidig hoofd van de Veiligheidsraad in Rusland, heeft woensdag de Chinese president Xi Jinping ontmoet in de hoofdstad Peking. Ze hebben “internationale kwesties, waaronder uiteraard het conflict in Oekraïne” besproken, zo meldt het Russische staatspersagentschap Tass.

De Chinese Communistische Partij zou de oud-president uitgenodigd hebben, zo schrijft het Amerikaanse CNN op basis van het Chinese persagentschap Xinhua. Medvedev bracht er een boodschap over van de Russische president Poetin, waarin die het had over de “ongeziene” mate van dialoog en samenwerking tussen Rusland en China, schrijft Tass.

De leiders zouden het tijdens de ontmoeting onder meer gehad hebben over het buitenlands beleid, aldus TASS. De aanpak van beide landen ten aanzien van “aanzienlijke globale problemen” zou “grotendeels overlappen”.

Xi liet van zijn kant weten dat China “klaar” is voor “een toenadering met Rusland” in het “nieuwe tijdperk”, om de betrekkingen tussen beide landen te “bevorderen”. Verder uitte de Chinese president zijn hoop op vrede in de oorlog tussen Rusland en OekraÏne. “China neemt een objectieve en eerlijke positie in de crisis in Oekraïne. Ik hoop dat de betrokken partijen zich terughoudend zullen opstellen en een brede dialoog aangaan”, zei hij onder meer.