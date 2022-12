Stad grijpt in nadat bezoeker van winterbar drol achterlaat in kinderdoolhof: “Ik voelde de bui al hangen”

Barman Michel Delrue nam de vervelende taak op zich om het doolhof te reinigen. Toch neemt hij het stadsbestuur niets kwalijk. “Men vertelde ons dat de toiletten bevroren waren door het vriesweer. Dat was ook in andere steden een probleem. Maar ik voelde de bui toen natuurlijk al hangen. ‘Is er geen toilet, dan wordt het doolhof het toilet’, wist ik meteen. En ik kreeg helaas gelijk.”

“De stad heeft er alles aan gedaan om het op te lossen”, gaat Delrue verder. “Ze zijn zich zelfs komen excuseren. Vrijdag werd het stadhuis opengesteld en afgelopen weekend konden mensen bij Brasserie Bruno terecht voor een boodschap. Sympathiek, maar helaas vond niet iedereen zijn weg naar daar. Gelukkig heb ik maar één drolleke moeten opkuisen.”

“We zijn wel wat gewend”

Maandagmiddag heeft het stadsbestuur alsnog cabines geplaatst. Chez Babette is nu helemaal gereed om er een mooie winter van te maken. “Ondanks dat gedoe met de toiletten, hebben we al een topweekend gehad. Het was een echt zottekot hier. Dat hebben we vorig jaar totaal niet meegemaakt. We blijven nog open tot 8 januari. En dat kakske? Ach ja, we zijn foorkramers. We zijn wel wat gewend qua vuiligheid.”