Man opgepakt na kleine brand dicht bij poorten van Buckingham Palace

Een man is opgepakt nadat een kleine brand werd gesticht dicht bij de poorten van Buckingham Palace. Dat heeft de Metropolitan Police woensdag gemeld.

De dertigjarige werd dinsdag kort na 22 uur (plaatselijke tijd) gearresteerd op verdenking van het aanrichten van criminele schade. Videobeelden op sociale media tonen een agent die een man op de grond werkt terwijl een klein vuur brandt dicht bij een van de poorten van het paleis.

“De man werd in hechtenis genomen”, aldus de Metropolitan Police in een verklaring. “De brand is geblust.”