IN BEELD. Racing Genk-middenvelder Bilal El Khannouss geland op Zaventem na Marokkaanse WK-stunt

Dinsdagavond werd El Khannouss nog door duizenden Marokkanen verwelkomd in hoofdstad Rabat en gehuldigd bij de koning na de knappe vierde plaats op het WK in Qatar. De 18-jarige Genkse middenvelder was onder de indruk van de festiviteiten in zijn thuisland, maar lang kon de middenvelder niet genieten van de WK-stunt. El Khannouss werd namelijk terug in Genk verwacht waar de bekerclash tegen Anderlecht op het programma stond.

Het wedstrijdblad halen lukte echter niet. Zijn terugkeer kwam te laat om de spelersgroep te vervoegen, maar dat houdt El Khannouss niet tegen om vanuit de tribune te supporteren voor zijn ploegmakkers.

© Marc Gysens

© Marc Gysens

© Marc Gysens

© Marc Gysens

© Marc Gysens

© Marc Gysens