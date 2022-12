Zo’n klein huisje midden in het groen. Wie wil daar nu niet in wakker worden, tijdens een weekendje weg? Maar het wordt een heel ander verhaal als je permanent in een tiny house gaat wonen, op 30, 20 of zelfs maar 16 vierkante meter. Dan is het puzzelen om alles erin te krijgen, en komen er vergunningen en wooncodes om de hoek loeren. De meeste bewoners doen het daarom illegaal.