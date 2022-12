Groot gaslek met ontploffingsgevaar in Poperinge: woningen ontruimd

Woensdagvoormiddag was er een groot gaslek met ontploffingsgevaar in Poperinge, kruispunt Veurnestraat met de Doornstraat. Een aantal woning moest ontruimd worden.

Om 10.12 uur werd Brandweer Westhoek opgeroepen voor een gaslek in een middendrukleiding in de Doornstraat te Poperinge. Er werd een perimeter ingesteld. De Veurnestraat werd afgesloten vanaf Switch road, de Doornstraat vanaf Engelstraat en vanaf de Grote Markt was ook alles afgesloten.

Er werd overgegaan tot preventieve evacuatie van de woningen en gebouwen in de onmiddellijke omgeving van het lek in de Veurnestraat en werd de elektriciteit lokaal afgesloten.

33 personen werden geëvacueerd naar WZC Proventier en BIB.

De gasleiding werd volledig afgesloten. Er was een tijdlang geen stroom in de Veurnestraat tussen Lokaal Dienstencentrum De Bres en de bibliotheek.

Om 11.23 uur werd het gaslek voorlopig gedicht. Momenteel worden de woningen en gebouwen door de brandweer gecontroleerd om de bewoners stelselmatig terug naar huis te laten gaan.