Zijn kastje is leeggemaakt, zijn contract ontbonden. De kans dat we Radja Nainggolan (34) ooit nog in België zien voetballen is klein. De ex-Rode Duivel vertrekt bij Antwerp en is op weg naar het buitenland om zijn carrière af te sluiten. Een terugblik op zijn korte, maar hobbelige passage bij de Great Old, waar hij vooral naast het veld te veel van zich liet spreken.