Twee doden, onder wie 14-jarig meisje, bij schietpartij in Nederlandse woning

Bij een schietpartij in een woning in het Nederlands-Limburgse Brunssum zijn dinsdagavond twee mensen om het leven gekomen, onder wie een 14-jarig meisje dat er woonde. Het andere dodelijke slachtoffer van de schietpartij is een 39-jarige man uit Heerlen. Hij stierf in het ziekenhuis aan de verwondingen die hij opliep. Er raakten ook twee mensen gewond.

De schietpartij in de woning aan de Koolhofstraat in het Limburgse stadje vond rond 22.15 uur plaats. Toen de politie ter plaatse kwam na een melding over geloste geschoten, troffen ze vier slachtoffers aan. Eén ervan was de overleden Gianna (14), de bewoonster van de woning. Verder waren er twee zwaargewonden en een gewonde. Een van die drie, de 39-jarige man, overleed in het ziekenhuis.

De vermoedelijke schutter zou een van de gewonden zijn, weet De Limburger. Wat de aanleiding voor het drama is, moet uit verder onderzoek blijken. De forensische recherche doet sinds dinsdagavond onderzoek in en rond de woning. Ook woensdag was de woning nog afgezet.

Er wordt ook een buurtonderzoek wordt uitgevoerd, aldus de politie. “De relatie tussen de slachtoffers is een van de onderdelen van dit onderzoek. Daar kunnen we op dit moment nog niet op ingaan. Ook over de aard van hun verwondingen en hun identiteit kunnen we op dit moment geen verdere informatie geven.”