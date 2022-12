Ophef in Frankrijk rond strips met kinderporno: tentoonstelling geschrapt en tekenaar bedreigd

Het is de vereniging Innocence in Danger die midden december een klacht indiende tegen Bastien Vivès wegens kinderpornografische misdrijven. “Zijn werken geven een vernederend beeld van minderjarigen die worden onderworpen aan onmenselijke en grove behandelingen”, aldus de vereniging in haar klacht, die persagentschap AFP kon inkijken.

De klacht is ook tegen de uitgeverijen gericht die in 2011 en 2018 drie van zijn werken publiceerden. Het gaat om de stripverhalen La décharge mentale, Les melons de la colère en Petit Paul. “Het zijn drie albums waarin minderjarigen worden vertegenwoordigd zowel in de context van seksuele activiteiten met volwassenen als in het tonen van hun geslachtsdelen”, klinkt het.

Expo geschrapt

Eind januari zou op de vijftigste editie van Festival d’Angoulême, het meest prestigieuze stripfestival van Europa, een tentoonstelling van start gaan rond het werk van Vivès. Die is nu geschrapt nadat de festivalorganisatie bedreigingen ontving, gericht naar de organisatoren en de auteur zelf. De online petitiesite Mes Opinions en Be Brave France, een vereniging die strijdt tegen seksuele misdrijven tegen minderjarigen, konden ook al meer dan 110.000 handtekeningen verzamelen om die annulering kracht bij te zetten.

Ook op sociale media gaat de striptekenaar door het oog van de storm. Zelf plaatste hij een bericht op Instagram met verontschuldigingen. “Ik heb nooit slachtoffers van misdaden en seksueel misbruik willen kwetsen. En ik wil natuurlijk, als mijn woorden deze mensen hebben beledigd, mijn oprechte excuses aanbieden.” De tekenaar erkent dat zijn strips “burleske humor bevatten en vaak gaan over kinderen die liefde en lust ontdekken”, maar zegt pedofilie streng te veroordelen. Excuses die niet bij iedereen in goede aarde vallen. “Dat zeg je nu omdat je onder vuur ligt, in eerdere interviews zei je dat incest je opwindt”, klinkt het onder meer in de reacties.

Eerdere rechtszaak

In 2018, na de publicatie van Petit Paul, kwam het al eerder tot een rechtszaak. In deze strip vertelt Vivès het verhaal van een tienjarig jongetje met een buitenproportioneel geslachtsdeel. Het kind wordt benaderd door volwassenen voor seksuele handelingen. De vereniging Face à l’incester vroeg toen de intrekking van de strip, maar het parket van Nanterre wees het verzoek af wegens “de afwezigheid van overtreding”. Zelf stapte Vivès intussen naar de politie wegens alle bedreigingen op sociale media.

De ophef heeft intussen ook de Franse politiek bereikt. De staatssecretaris voor Jeugdbeleid Charlotte Caubel heeft gezegd dat het aan Justitie is om over de kwestie te oordelen.