Te veel zieke leerlingen en leerkrachten, dus schort basisschool lessen op: “Zelfs tijdens corona hadden we nooit zo veel afwezigen”

Geen les meer in deze basisschool in Kemzeke. — © TV Oost

De 232 leerlingen van basisschool 7-Sprong in de Nationalestraat in Kemzeke (Stekene) krijgen sinds woensdag geen les meer. Reden? De helft van het aantal leerkrachten zit ziek thuis en ook één op de drie leerlingen is afwezig. “Zelfs tijdens de hoogste pieken van de coronacrisis hadden we nooit zo veel afwezigen.”

“We zitten al enkele weken met een stijgend aantal afwezigen. Zowel bij onze leerkrachten als bij onze leerlingen”, vertelt directeur Davy Herremans. “Het is begonnen bij leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar. Daar kregen kinderen eerst te maken met griep. Daarop verspreidde het virus zich door de rest van de school. Nu zijn het vooral de kinderen uit de lagere klassen die getroffen zijn.”

“Het gaat dan niet alleen meer om griep of buikgriep, maar ook roodvonk en RSV werden al vastgesteld. En bij twee kinderen is intussen ook weer het coronavirus binnengeslopen. Woensdagochtend hadden we 72 afwezige kinderen en zaten ook 7 leerkrachten thuis. Dat was echt van het goede teveel. We merken ook dat mensen echt wel te ziek zijn om online les te geven.”

Daarom besliste de directie in overleg met het CLB en met het overblijvende korps aan leerkrachten om geen nieuwe leerstof meer aan te snijden voor de kerstvakantie. “De school blijft wel open. We gaan deze dagen gebruiken om kinderen die de voorbije weken achterstand hebben opgelopen wat extra bijles te geven en herhalingslessen in te plannen. Ook turnlessen kunnen gewoon doorgaan. En waar er geen les of andere activiteit kan doorgaan, kan er uiteraard gespeeld worden.”

Kerstconcert gaat door

Ook het kerstconcert, dat woensdagavond gepland stond in de kerk van Kemzeke, zal doorgaan zoals gepland. “We hebben in onze school een koor met 40 zangertjes, van wie er 30 zouden optreden tijdens het concert. Van die 30 blijven er nu nog 20 over. Maar die zijn allemaal supergemotiveerd om er het beste van te maken.”

“Ook binnen mijn team merk ik een grote solidariteit en binnen de ouders is er een groot begrip voor de situatie waarin onze school verkeert. Want ook voor ons is dit een nieuw gegeven. Zelfs tijdens de grootste pieken van de coronacrisis hadden we nooit zo veel afwezigen. Net als toen zullen we het dus moeten uitzweten. De kerstvakantie komt net op tijd om iedereen te laten uitzieken, zodat we er na nieuwjaar weer volop tegenaan kunnen gaan.”