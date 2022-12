MR struikelt niet langer over hervorming auteursrecht

Meerderheidspartij MR lijkt niet langer te struikelen over de hervorming van het auteursrecht in de programmawet. Tijdens de bespreking van de wettekst in de Kamer kregen de Franstalige liberalen van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) te horen dat er geen “restrictieve interpretatie” in de memorie van toelichting staat, wat er voor hen op neerkomt dat er geen enkele sector van het regime wordt uitgesloten.

Eerder deze week onthield MR-fractieleider Benoît Piedboeuf zich in de commissie Financiën bij de stemming over de programmawet, terwijl zijn fractiegenote Marie-Christine Marghem tegenstemde. Zonder de steun van de MR, kan de programmawet niet worden goedgekeurd, en die is noodzakelijk om de begroting te kunnen uitvoeren.

Struikelblok was de hervorming van het auteursrecht. De MR wil voorkomen dat de IT-sector uit de boot valt. Tijdens het debat bevestigde minister Van Peteghem dat er geen restrictieve interpretatie in de memorie van toelichting van de memorie van toelichting bij het wetsontwerp staat. Dat lijkt voor de MR alvast te volstaan. Maxime Prévot (Les Engagés) was niet onder de indruk van die redenering. Voor hem gaat het louter om een vals voorwendsel om geen gezichtsverlies te lijden.