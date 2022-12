Kwestie van tijd voor reusachtige Aquadom in Berlijn het begaf, zegt expert: “Dit was een tikkende tijdbom”

“Een tikkende tijdbom.” Zo noemt een expert het reusachtige aquarium in Berlijn dat vorige week plots ontploft is. Hermann Schuran keek er niet van op dat het gebeurd is, zegt hij in Bild.

Wereldberoemd is de Aquadom in het Radisson Collection Hotel in Berlijn. Een reusachtig aquarium met 1.500 vissen erin werd vorige week dan ook wereldnieuws toen het glas brak en er plots 1 miljoen liter water over de vloer van het hotel stroomde, richting de straat. En dat ongeval had vermeden kunnen worden, zegt Hermann Schuran in Bild.

LEES OOK. 1.500 dode vissen en een half hotel vernield nadat gigantisch aquarium barst, maar Berlijn is ontsnapt aan een groter drama

De voormalige eigenaar van Schuran Seawater Equipment, expert in constructies zoals de Aquadom, meent dat bij de bouw van het aquarium al duidelijk gemaakt had moeten worden dat ze “niet eeuwig zou meegaan”. Volgens Schuran waren de ontwerpers van het aquarium niet voorzichtig genoeg bij de bouw van de structuur in plexiglas. De man beweert dat zijn bedrijf ook gevraagd werd om het aquarium te ontwerpen, maar dat hij bedankte omdat het te groot moest worden. “Bij zoiets kan je eigenlijk niet zeggen hoe lang het meegaat. Volgens sommige berekeningen kan je rekenen op 25 jaar.”

LEES OOK. “Kans dat dit in Antwerpen gebeurt, is quasi nihil”: marinebioloog Zoo Antwerpen reageert op gebeurtenis met aquarium in Berlijn

In dit geval begaf de constructie het na 19 jaar. “Eigenlijk had het bedrijf dat de Aquadom gebouwd heeft die om de twee jaar moeten inspecteren”, aldus Schuran. “Anders is er sprake van nalatigheid.” In het contract is opgenomen dat er geregeld inspecties moeten zijn, maar daar is geen frequentie in bepaald. “Die Aquadom had na de bouw eerst verwarmd moeten zijn tot 80 graden met een oven en daarna nog eens na de renovatie. Dat is heel duur, maar het kan.” Als het niet gebeurt, kan het volgens hem resulteren in stressscheurtjes in het glas.

© EPA-EFE

© REUTERS

© REUTERS