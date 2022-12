Schilders Ike en Haroun zagen moordverdachten wegvluchten: “Vader van slachtoffer riep ‘Pak ze!’”

De 16-jarige Steven B. werd woensdagochtend in de Wapenstilstandlaan in Berchem neergestoken. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis maar overleed daar aan zijn verwondingen. Haroun en Ike, twee schilders in de buurt, hoorden tumult op straat en zagen de moordverdachten wegvluchten.

Haroun en Ike, twee schilders die een woning in de Berchemlei aan het renoveren zijn, hoorden iets voor 7.30 uur tumult op straat. “Zeker vier jongeren liepen weg in de richting van de Wapenstilstandlaan”, zegt Haroun. “Meteen daarna kwam een oude man, die hen achtervolgde en om hulp riep. Hij was volledig in paniek.”

De man bleek later de vader van Steven B. te zijn. Het heeft er alle schijn van dat de ruzie tussen de jongeren van start is gegaan aan de woning van B. in de Berchemlei en uiteindelijk een fatale afloop kende in de Wapenstilstandlaan.

De verdachten zijn nog niet gevat, met hoeveel ze waren is ook niet duidelijk. De politie heeft een perimeter ingesteld. Het gerechtelijk lab is ter plaatse voor sporenonderzoek. Aan de woning van B. heeft de politie ook een perimeter ingesteld voor verder onderzoek.