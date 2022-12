Chelsea stelt Duitser Christopher Vivell aan als nieuwe technisch directeur

Chelsea heeft de komst van Christopher Vivell bekendgemaakt. De 36-jarige Duitser is de nieuwe technisch directeur van de Blues. Hij treedt onmiddellijk in dienst.

Vivell werd twee maanden geleden aan de kant geschoven bij RB Leipzig. Hij had er een grote staat van verdienste en leidde verschillende toptalenten naar de Oost-Duitse club. Eerder was hij ook al in de scoutingsector actief voor Hoffenheim en RB Salzburg.

In juni vertrok Petr Cech bij Chelsea. Sindsdien zat de Londense club zonder technisch directeur.

“Chelsea bouwt aan het meest opwindende project in het mondiale voetbal”, zei Vivell in een eerste reactie. “Ik ben heel fier de club te kunnen vervoegen. Er is zoveel potentieel aanwezig om succesvol te blijven, te ontwikkelen en te groeien. Onder de nieuwe eigenaar en met coach Graham Potter is er een duidelijke en duurzame filosofie, die wordt ondersteund door prestatieanalyse, data en innovatie. Ik kijk er naar uit hier deel van uit te gaan maken.”

Chelsea staat na een tegenvallende eerste seizoenshelft pas achtste in de Premier League.