‘Bomcycloon’ met uitzonderlijke winterstormen bedreigt Amerikaanse kerstplannen

New York in de vrieskou, op een archiefbeeld. — © AFP

De Verenigde Staten verwachten een nieuwe ‘bomcycloon’, een zeer snelle luchtdrukdaling waardoor heftige stormen ontstaan. Dat weerfenomeen gaat gepaard met hoge windsnelheden, neerslag en zeer lage temperaturen. Voor bijna 50 miljoen Amerikanen gelden al waarschuwingen voor winterstormen, nog meer inwoners moeten rekening houden met koudewaarschuwingen.

Begin dit jaar had het land ook al met zo’n ‘bomcycloon’ te kampen, maar de nieuwe zou zo hevig worden dat ze ‘maar eens in een generatie’ voorkomt, aldus de Amerikaanse National Weather Service (NWS). Die voorspelt in een groot deel van het westen van het land een gevoelstemperatuur van -40 graden Celsius. In sommige gebieden kan die temperatuur zelfs dalen tot -55 graden Celsius.

Zo’n grote, plotse daling van de temperatuur is levensbedreigend, vooral wanneer er ook stroomonderbrekingen zouden voorvallen. Verder waarschuwt de NWS voor problemen op de weg. “Zelfs wanneer er weinig sneeuw is, kunnen de hoge windsnelheden en lage temperaturen zorgen voor verminderde zichtbaarheid en onverwacht gladde wegen”, staat te lezen in een ander twitterbericht van de NWS. Het strengste winterweer zou op Kerstmis al voorbij moeten zijn.