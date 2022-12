Zonder winterbanden naar Franse wintersportgebieden: 135 euro boete

Vorig jaar bleef het nog bij een strenge waarschuwing maar wie vanaf nu met de wagen gaat skiën in Frankrijk en geen winterbanden of sneeuwkettingen heeft, riskeert een boete van 135 euro. De nieuwe bergwet geldt, zoals de naam het zegt, enkel in bergachtige streken.

Wie zonder winterbanden of sneeuwkettingen in de Franse wintersportgebieden rijdt, riskeert voor het eerst een boete van 135 euro. De Franse bergwet is van toepassing in de Alpen, de Pyreneeën, het Centraal Massief, de Jura en de Vogezen. Ook op Corsica worden winterbanden verplicht. Daarmee voegt Frankrijk zich bij een hele rist landen waar rijden zonder winterbanden verboden is.

De wet maakt het gebruik van winterbanden en/of sneeuwkettingen verplicht tussen 1 november en 31 maart en is van toepassing in 34 departementen van het Franse grondgebied die gedefinieerd zijn als “bergachtig”. In deze departementen moesten de prefecten een lijst opstellen van gemeenten waar het monteren van winter- of vierseizoenenbanden of het bezit van ten minste twee antislipvoorzieningen (sneeuwkettingen) verplicht is.

Bandenspecialist Bridgestone geeft wintersporters de raad, als je niet elk jaar van banden wilt wisselen, beter voor vierseizoensbanden te kiezen.

Begin en einde van de zone waar winteruitrusting verplicht is, worden met deze borden aangeduid — © rr

“Naast je type banden is het ook verstandig om altijd een set sneeuwkettingen mee te nemen op skivakantie. Wees je er wel van bewust dat je alleen met sneeuwkettingen mag rijden als er daadwerkelijk sneeuw of ijs op de weg ligt en dat je er maar maximaal vijftig kilometer per uur mee mag rijden in Frankrijk.”

“Check vooraf niet alleen de banden maar ook de batterij, neem startkabels mee en controleer de remvloeistof. “

Neem tot slot ook een ijskrabber, handschoenen, een lamp, een schop, slotontdooier en dekens voor iedereen in de wagen.

En blijf altijd alert en kalm, juist bij slecht weer. Stuur extra rustig en trek extra rustig op. Hoe goed de controle van je winterbanden ook is.