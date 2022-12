Eindelijk duidelijkheid over toekomst van Blaarmeersen: omstreden hekken blijft

De kogel is door de kerk: er komt een nieuwe vaste omheining rond de zwemzone van de Blaarmeersen die 600.000 euro zal kosten en minstens de komende drie zomers zal blijven bestaan. Dat maakte het Gents stadsbestuur woensdag bekend. Behalve het hekken komen er ook camera’s en zullen niet-Gentenaars moeten betalen. Twaalf maatregelen moeten de rust op het domein doen terugkeren. “Deze ingrepen zijn nodig als we dit uniek domein niet teloor willen laten gaan”, zegt schepen van Sport Sofie Bracke (Open VLD).

In het stadhuis woedde lange tijd een fel debat over hoe het verder moet met de Blaarmeersen. Al drie zomers zorgen opstootjes en enkele ernstige vechtpartijen voor een gespannen sfeer op het domein. De vraag was of het strenger moest om de boel veilig te houden en of het tijdelijke hekken bleef.

Er werd in afwachting een inspraakronde gedaan bij de Gentenaars, maar op de politieke beslissing was het wachten tot eind dit jaar. Op een persconferentie werd woensdag door schepen van Sport Sofie Bracke (Open VLD) eindelijk duidelijkheid geschapen: de omheining blijft.

Het nieuwe hekken, dat de strandzone over een 700-tal meters zal afbakenen, zal ingewerkt worden in het groen en krijgt een metersbrede ingangspoort die kan opengeschoven worden. Concreet houdt dat in dat het hekken altijd dicht zal zijn als de redders er zijn en dus gezwommen mag worden. Deze poorten kunnen wel geopend worden in rustige periodes en in de winter. De plaatsingskost is begroot op 600.000 euro. Veel geld, maar: “We hebben ervoor gekozen om niet te laten betijen, zoals op andere plekken in Vlaanderen al is gebeurd”, aldus de schepen.

De nieuwe omheining moet klaar zijn tegen 1 mei 2023 en zal minstens drie zwemzomers onveranderd blijven. “Daarna volgt een evaluatie”, legt schepen Sofie Bracke uit. Naast het hekken werden nog elf andere maatregelen genomen.

De rode lijn toont het traject van de nieuwe omheining met een zevental openingen (groen) en een schuifpoort (blauw). De paarse lus is een obstakel om te verhinderen dat er via het water in de zwemzone wordt binnengedrongen — © IF

Camerabewaking

Er komen camera’s op het domein en die moeten monitoren dat niemand over het hekken klimt. Gentenaars zullen nog steeds gratis binnen kunnen, niet-Gentenaars zullen moeten betalen. Wie vooraf reserveert zal 1 euro moeten betalen, ter plekke bedraagt de toegangsprijs 5 euro.

Wie een ticket koopt, krijgt een QR code maar aan de ingang worden de identiteitscontroles afgeschaft. “Wie amok maakt kan buitengezet worden, maar kan de dag erna weer binnen”, legt Bracke uit. “Dat is frustrerend. We onderzoeken daarom de piste van toegangsverboden.”

Een vaste veiligheidscoördinatiecel zal iedere morgen een briefing organiseren over de situatie in de Blaarmeersen. Personeel en redders zullen ook speciale opleidingen krijgen en op de website van Farys komt een druktebarometer die iedereen kan raadplegen.

Een druktebarometer op de website van Farys zal kunnen waarschuwen om beter niet te komen — © fvv

Daarnaast heeft de stad aan uitbater Farys gevraagd om te verzekeren dat er vanaf 1 mei iedere dag redders zullen aanwezig zijn, tot het einde van het zwemseizoen in september. Deze maatregelen moeten volgens het stadsbestuur de rust doen terugkeren.”Dit is de nieuwe start voor dit prachtig domein”, legt Bracke uit. “We willen dit domein niet teloor zien gaan, zoals elders in het land. Goede afspraken maken goede vrienden. Iedereen kent nu de spelregels.”

