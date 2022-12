Meer dan de helft van steden en gemeenten in Vlaanderen verbiedt vuurwerk met oudjaar

Meer dan de helft van de Vlaamse steden en gemeenten verbiedt het gebruik van vuurwerk tijdens de komende oudejaarsnacht. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). In één op de tien gemeenten is wel geluidsarm vuurwerk toegestaan. De VVSG wil een totaalverbod op de verkoop en het gebruik van feestvuurwerk voor particulieren.

De VVSG en de lokale besturen pleiten bij de federale overheid al langer voor een totaalverbod op zowel de verkoop aan als het transport van feestvuurwerk door particulieren. Toch wil de federale overheid niet zo ver gaan. Meer dan de helft van de Vlaamse burgemeesters neemt het heft in eigen handen en geeft geen toelating meer aan particulieren om feestvuurwerk af te schieten op oudejaarsnacht 2022. Hiermee willen ze de overlast die ermee gepaard gaat aan banden leggen op hun grondgebied, jaarlijks vallen er immers slachtoffers en veroorzaken de knallen dierenleed en milieuverontreiniging.

Omdat handhaving van een lokaal verbod niet makkelijk is en gelet op de veiligheidsrisico’s, is de VVSG samen met haar leden al langer vragende partij voor een verbod op de verkoop van vuurwerk aan particulieren en het transport ervan, liefst grensoverschrijdend om vuurwerktoerisme te vermijden. “De VVSG nam al verschillende initiatieven richting federale overheid. Minister van Economie Dermagne zou momenteel werken aan een wetsontwerp dat de verkoop van bepaalde soorten vuurwerk strikter reglementeert. Dat gaat voor de VVSG niet ver genoeg”, klinkt het bij de VVSG. “De VVSG is wel voorstander van het behoud van de mogelijkheid dat lokale besturen een vergunning afleveren voor professioneel georganiseerd vuurwerk.”

Op veel plaatsen wordt ‘stil’ vuurwerk afgeschoten. Dat is minder hinderlijk voor onder meer dieren.