Sloveense priester dwong nonnen tot ‘Heilig triootje’ met hem en misbruikte 20 vrouwen: “Hun leven is geruïneerd” 

Een voormalige non beweert dat Marko Ivan Rupnik zijn ‘psycho-spirituele’ controle over haar gebruikte om haar pornofilms te laten kijken en groepsseks te laten hebben. Rupnik, een jezuïet die dicht bij paus Franciscus staat, wordt ook door een andere non beschuldigd van ongewenste intimitieten.

Een voormalige non beweert dat Marko Ivan Rupnik in het verleden zijn “psycho-spirituele” controle over haar gebruikte om haar pornofilms te laten kijken en groepssekssessies te laten houden waarvan hij zei dat ze een religieuze betekenis zouden hebben, zo weet de New York Post .

Rupnik (68) was geestelijk leider van een klooster in Slovenië en heeft mozaïeken gemaakt voor kerken, waaronder een pauselijke kapel in het Vaticaan. Maar hij was ook niet vies van vrouwelijk schoon.

Een voormalige non vertelde de Italiaanse krant Domani dat “pater Marko langzaam en lieflijk in mijn psychologische en spirituele wereld begon te kruipen, mijn onzekerheden en kwetsbaarheid uitbuitte en mijn relatie met God gebruikte om me tot seksuele ervaringen met hem te dwingen.”

Ze zei dat tijdens haar tijd in het Sloveense klooster, tussen 1987 en 1994, Rupnik haar verzorgde, seks met haar had en onder druk zette om te zwijgen over het misbruik.

De voormalige non beweerde ook dat Rupnik haar en een andere non had gevraagd om een ​​trio met hem te hebben, zeggend dat ze de drievoudige relatie tussen God de Vader, Jezus en de Heilige Geest zouden nabootsen.

Niet vervolgd

Rupnik misbruikte maar liefst 20 vrouwen, beweerde de vrouw. Ze zei dat haar eerste klacht over zijn misbruik in 1994 was, maar dat deze werd genegeerd door Rupniks volgelingen in zowel Slovenië als Rome.

Na onderzoek bleken de beweringen van de vrouwen over Rupnik waar te zijn.

De vrouwen die Rupnik hadden beschuldigd, hadden “hun leven geruïneerd gezien door het geleden kwaad en door het medeplichtige stilzwijgen” van de kerk, zei bisschop Daniele Libanori zondag in een brief.

Hij drong er bij leden van de kerk die de misdaden van Rupnik verborgen hielden op aan “de wereld nederig om vergeving voor het schandaal te vragen”.

De Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer excommuniceerde Rupnik in mei 2020, hief het vervolgens diezelfde maand op en weigerde Rupnik te vervolgen, zelfs nadat negen vrouwen een jaar later naar voren kwamen met soortgelijke beschuldigingen.