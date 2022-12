Telefoons van Russische soldaten onderschept: “Ze laten ons gewoon afslachten”

Afgeluisterde telefoongesprekken tussen Russische soldaten in Oekraïne en hun geliefden of families thuis, brachten aan het licht dat het Kremlin niets om zijn militairen geeft. “We krijgen niets te eten, mam”, zei een van hen. Verschillende andere militairen vertelden het thuisfront dat ze hen “gewoon laten afslachten”.

Aan de frontlijn, nabij de Oost-Oekraïense stad Lyman, besloot een Russische militair vorige maand de bevelen van zijn oversten te negeren door naar huis te bellen. In het afgeluisterde gesprek dat hij had met zijn moeder, was te horen dat de stoere militair huilde. “Niemand geeft ons iets te eten, mam,” klaagde hij. “We halen water uit plassen, zeven het en drinken het op.”

“Waar zijn de raketten waar Poetin over opschepte?”, hij vroeg. “Voor ons staat een hoog gebouw. Onze soldaten kunnen het niet raken. We hebben zwaarder geschut nodig, maar dat is er niet.”

Andrey verzekerde zijn moeder, die in Kostroma woont, een stad 500 kilometer ten noordoosten van Moskou, dat alles in orde zou komen. “Ik zeg altijd gebeden mam,” zei hij. “Elke ochtend.”

Het is niet bekend of die gebeden werden verhoord.

De inhoud van het gesprek tussen soldaat en moeder, dat vijf minuten en 26 seconden duurde, werd onderschept door het Oekraïense leger.

Als ratten in de val

Uit een ander gesprek, op 6 november tussen een vader en de collega’s van zijn zoon Andrei, zeiden militairen dat ze als ratten in de val zaten maar dat ze zich niet mochten terugtrekken van hun oversten. Anders zouden ze worden neergeschoten. Andrei overleefde het niet. “We vroegen versterking via onze radio, maar we kregen onmiddellijk een ‘neen’ als antwoord.”

Bij een derde onderschept telefoontje, op 26 oktober, vertelt een soldaat in de regio Donetsk aan zijn vrouw hoe hij met drie anderen was gevlucht voor het bloedvergieten en overwoog zich over te geven. ‘Ik lig in een slaapzak, helemaal nat, hoestend. We mochten allemaal worden afgeslacht.”

Geen smartphone aan front

Het zijn slechts drie van de duizenden telefoontjes tussen soldaten in de loopgraven of vooruitgeschoven posities die Oekraïense experts hebben afgeluisterd.

Russische militairen die naar Oekraïne worden gestuurd, werden verboden om een gsm of smartphone mee te nemen en te gebruiken. Omdat de vijand die te gemakkelijk kan traceren. Maar Russische soldaten zeggen dat het Kremlin vooral bang is dat ze de waarheid over de oorlog naar buiten zullen brengen. En dat is onder meer dat veel jonge Russen als kanonnenvlees het veld worden ingestuurd.