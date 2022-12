Dat ziet er niet goed uit: KVO-middenvelder Cameron McGeehan opnieuw weken aan de kant?

Slecht nieuws voor Cameron McGeehan: de Engelse middenvelder heeft opnieuw last aan de enkel en kon niet spelen op Union. McGeehan testte nog voor de match, maar had uiteindelijk te veel pijn om aan te treden.

De kans bestaat dat McGeehan opnieuw enkele weken aan de kant staat, al moet daar later nog uitsluitsel over komen. De middenvelder werd in het verleden al meermaals geopereerd aan zijn enkel, wat vaak voor een lange inactiviteit zorgde. Zijn blessure komt op een slecht moment, want McGeehan had net opnieuw een basisplaats veroverd bij KV Oostende voor de WK-break.