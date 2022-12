Tom Waes geeft ons les in ‘Het verhaal van Vlaanderen’: “Wat de geschiedenis ons leert? Dat we grote lomperiken zijn”

“Is dat daar een gierzwaluw die ik op de achtergrond hoor? Dat mag niet, die waren hier 2.000 jaar geleden nog niet.” Om maar te zeggen: er is veel werk, tijd én expertise gekropen in de prestigieuze docureeks Het verhaal van Vlaanderen. Daarin laat Tom Waes (54) de eerste tien weken van 2023 de geschiedenisleraar in zichzelf volledig los. “Ik ben altijd zenuwachtig bij een nieuw programma, maar dit is toch nog andere koek. Het verhaal van Vlaanderen is veel meer dan entertainment. Deze serie doet er echt toe.”