“Doe geen gevaarlijke dingen”: voor het eerst ooit staken Britse ambulanciers, en dat maakt chaos in de gezondheidszorg compleet

VK

Heup gebroken? Een dag geduld a.u.b. In het Verenigd Koninkrijk is de gezondheidszorg ernstig verstoord door een staking van de ambulanciers, nadat eerder ook het verplegend personeel al het werk had neergelegd. De minister van Volksgezondheid riep de Britten zelfs op om geen risicovolle activiteiten te doen en niet-noodzakelijke autoritten uit te stellen. Het leger stuurde soldaten om bij te springen, maar die mogen niet door het rode licht rijden. Ook volgende week zijn er nog acties gepland.