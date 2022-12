Terwijl jij en ik de kreeft inruilen voor krab, en de champagne voor cava, laten de rijken het geld rollen. Een iPhone van 48 miljoen dollar, een parfum van 1,29 miljoen dollar, een paar stiletto’s van 17 miljoen dollar… Dat leggen de ultrarijken onder hun kerstboom. Ingepakt in bladgoud, wellicht. Of in krokodillenleder.