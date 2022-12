Roméo Lavia uit voorzorg aan de kant gehouden bij Southampton: “Hij voelde op training iets”

Southampton klopte gisteren Lincoln in de League Cup. Bij The Saints was er echter geen sprake van Roméo Lavia in de selectie. De jonge Belg werd uit voorzorg aan de kant gehouden. “We willen hem niet pushen”, vertelde coach Nathan Jones.

Roméo Lavia verkaste deze zomer vanuit de jeugd van Manchester City naar Southampton. Daar ontpopte de jonge middenvelder zich meteen tot een van de sterkhouders. Tot fysieke problemen hem lang aan de kant hielden. Voor het WK knokte Lavia zich opnieuw in de basiself van The Saints. Maar nu zou een blessure hem weer even aan de kant houden. Zo maakte hij gisteren in de League Cup tegen Lincoln ook al geen deel uit van de selectie.

“Romeo is zo’n speciaal talent. Vanwege zijn leeftijd willen we ook niet gokken met hem om hem naar een niveau te krijgen waarbij hij kapot zou gaan”, aldus coach Nathan Jones. “Hij is nog niet helemaal klaar om aan de wedstrijd te beginnen. Hij is al even aan zijn terugkeer aan het werken en we kunnen hem niet pushen. Hij trainde een paar dagen en voelde toen iets. Dus besloten we hem aan de kant te houden.”