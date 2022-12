Als een déjà-vu: trein in Tennessee ontspoort nadat hij vrachtwagen aanrijdt

Op dezelfde dag als het treinincident in Ardooie, gebeurde in het Amerikaanse Tennessee een wel erg gelijkaardig ongeval. Een trein reed aan grote snelheid de aanhanger van een vrachtwagen aan en raakte van het spoor af. De spectaculaire beelden gingen viraal op Twitter.

Het ongeval gebeurde in Collegedale in de Amerikaanse staat Tennessee. Een vrachtwagen die een erg lang stuk betonnen wegafzetting leek te vervoeren, kruiste de spoorweg toen hij werd aangereden door een snel aankomende trein. De aanhanger werd meegesleurd en meerdere wagons ontspoorden. Twee personen werden naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging, hun toestand is niet gekend. (edb)