Storck debuteert bij KV Kortrijk met bekerzege op OHL, maar wil niet spreken van Storck-effect: “Deze overwinning draait niet om mij”

Mogen we al spreken over een Storck-effect of is het daar nog wat te vroeg voor? Het feit is wel dat de Duitse oefenmeester debuteerde met een klinkende overwinning op het veld van OH Leuven. “De supporters en mijn spelers verdienen de nodige complimenten.”

KV Kortrijk bekert een ronde verder dankzij een verdiende overwinning op het veld van OH Leuven. Selemani en Bruno waren de orkestmeesters van dienst en dirigeerden hun ploeg naar een 1-3-overwinning. Het duo blonk uit en laat hun nieuwe coach met een goed gevoel aan zijn KV Kortrijk-avontuur beginnen.

“Maar deze overwinning draait niet om mij”, vertelde een nuchtere Bernd Storck. “De supporters en mijn spelers verdienden de nodige complimenten. De laatste weken hebben we als team hard gewerkt om hier scherp aan de aftrap te verschijnen. Het was een moeilijke wedstrijd, want het spel werd vooral op tactisch vlak gespeeld. We hebben de zege zeker niet gestolen. Dit kleine succes kan misschien wel het begin betekenen van een mooie toekomst.”

Tactische verschuivingen

Storck voerde enkele tactische wijzigingen door in zijn basiselftal in vergelijking met zijn voorgangers. Vandenberghe en Mehssatou begonnen aan de aftrap, maar die keuzes waren voor de hand liggend nadat Ilic (ziek, maar traint alweer mee) en kapitein D’Haene (schorsing) er niet bij waren. Wel begonnen Selemani en Bruno op nieuwe posities. De Comorees speelde als een soort nummer 8, Bruno als een linkerwingback. “Deze spelers weten wat ze moeten doen. Ik kan alleen maar tevreden zijn over hun prestaties. Ze beschikken over de nodige kwaliteiten om op die posities te spelen in dit systeem. Vandaag en in de oefenwedstrijd tegen Antwerp werkte dit, nu moeten we hier blijven in geloven en er verder aan werken. Hopelijk pakt onze tactische stijl in de komende wedstrijden ook zo goed uit.”

Maandag komt Genk

In tegenstelling tot in de competitie brengt KV Kortrijk in de Beker van België goed voetbal op de mat. RWDM ging onderuit tegen een sterk KVK en ook OH Leuven moest zijn meerdere erkennen tegen de ploeg uit West-Vlaanderen. Maandag komt competitieleider Genk over de vloer in het Guldensporenstadion en dat wordt geen makkie. “Het is leuk dat we doorstoten in de beker”, zegt Storck. “We mogen even genieten van deze zege, maar vanaf morgen moeten we ons meteen weer focussen op de competitie, want die is belangrijk. We moeten dringend punten beginnen te pakken zodat we in eerste klasse kunnen blijven.”

“Als je ziet dat de laatste zege dateert van begin oktober tegen Antwerp, dan weet je dat er dringend wat moet veranderen. Het geloof is zowel bij de spelers als bij mezelf aanwezig, dus ik kijk positief naar de komende weken.”