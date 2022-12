Steekpartij waarbij Steven (16) omkwam, is gefilmd: daders nog op de vlucht, spoor leidt naar Aalst

Na de dodelijke steekpartij in Berchem, waarbij de 16-jarige Steven B. om het leven is gekomen, zijn camerabeelden opgedoken van de feiten. Daarop is te zien hij de jongen op zijn sokken probeert te vluchten, achterna gezeten door een groepje jongeren. De daders zijn nog op de vlucht, maar het zou gaan om drie verdachten uit Aalst.

Op camerabeelden van de plaats van de feiten, in de Wapenstilstandlaan, is volgens onze informatie te zien hoe de 16-jarige Steven op zijn sokken komt aangelopen, achterna gezeten door drie anderen.

Allemaal lijken ze buiten adem te zijn. Steven sprong over een poortje dat de toegang naar een flatgebouw afsluit. Het is daar dat zijn aanvallers hem te pakken kregen. Volgens onze bronnen is te zien hoe een eerste dader uithaalt naar de nek en rug van Steven. Hij loopt nog even verder, maar wordt vervolgens nog eens neergestoken waarna hij in elkaar zakt aan het poortje.

Steven raakt zwaargewond en krijgt ter plaatse de eerste zorgen toegediend, maar wordt in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overlijdt hij aan zijn verwondingen. De verdachten zetten het op een lopen en zijn nog niet gevonden.

Het Antwerps parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord. Volgens onze informatie kadert het incident mogelijk in een vete binnen het drillrapmilieu. Steven B., die ook actief was als basketter, was volgens onze informatie goed gekend bij de politie voor verschillende – ernstige – feiten.

Verdachten uit Aalst

Zo was hij eind oktober ook betrokken bij een soortgelijke ruzie op een trein in het Centraal-Station. Daarbij werd een 16-jarige jongeman met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een tiental betrokkenen, waaronder ook Steven, werd verhoord door de politie. De steekpartij van woensdag zou een vergelding zijn voor dat eerdere incident. Het zou gaan om drie verdachten uit Aalst.

In de buurt wordt geschokt gereageerd. “Steven was echt een rustige gast”, vertelt een vriend van Steven. Hij wist dat zijn jeugdvriend inderdaad actief was in het drillrapmilieu. “Steven vertelde onlangs dat hij ermee wilde stoppen, maar wist dat hij ermee in de problemen ging komen. Het was moeilijk om alle banden te verbreken.”

