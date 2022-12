Steekpartij Berchem mogelijk gelinkt aan drillrap: “Ze verdienen punten met geweld”

In Berchem is een 16-jarige jongen vanochtend neergestoken en overleden nadat hij in een ruzie terechtkwam met 4 jongeren die hem stonden op te wachten. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een vete in het drillrapmilieu. Wij vroegen aan jeugdadvocaat Chantal Van den Bosch wat dat fenomeen drillrap is.