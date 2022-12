Voerde Vincent 21 jaar geleden de perfecte verdwijntruc uit aan Niagarawatervallen? “Ik hoop dat mijn broer rust gevonden heeft”

Gent

“Als ik zou willen verdwijnen, zal men me nooit vinden”, zei Vincent Lamouris ooit tegen zijn moeder. Het lijkt er al bijna 21 jaar op dat de Gentse tiener woord heeft gehouden. Op 25 januari 2002 vertrok de toen 18-jarige Vincent naar zijn school in Gent en kwam nooit meer terug. Op vraag van Child Focus werd nu een verouderingsfoto verspreid die toont hoe Vincent er vandaag had kunnen uitzien. “Ik hoop vooral dat mijn broer rust heeft gevonden.”