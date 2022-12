Servische premier: “Kosovo aan rand van gewapend conflict”

De situatie in Kosovo, waar Serviërs barricades hebben opgeworpen aan de grens tussen Kosovo en Servië, neigt naar een gewapend conflict, zo waarschuwt de Servische premier Ana Brnabic woensdag.

“We moeten ons best doen, allemaal samen, om te proberen de vrede te bewaren. We staan echt op de rand van een gewapend conflict door de eenzijdige maatregelen van Pristina,” zei Brnabic op een conferentie met Servische ngo’s.

Servië is nog steeds niet bereid de staat Kosovo, die sinds 2008 zijn onafhankelijkheid heeft uitgeroepen, te erkennen. In Kosovo leven zowat 120.000 Serviërs op een totaal van 1,8 miljoen mensen, van wie de meerderheid Albanezen.

Belgrado moedigt de Serviërs in Kosovo aan om de lokale autoriteiten te trotseren, en dat net op een moment dat Pristina zijn soevereiniteit over het hele grondgebied wil vestigen.

Enkele honderden Serviërs hebben sinds 10 december in het noorden van Kosovo blokkades opgeworpen om te protesteren tegen de arrestatie van een voormalige Servische politieagent, waardoor het verkeer naar twee grensovergangen met Servië lam ligt.

De spanningen lopen op in noorden van Kosovo, waar meer dan een derde van de 120.000 Serviërs van Kosovo woont, sinds Pristina aangekondigd heeft verkiezingen te willen organiseren in gemeenten met een Servische meerderheid, nadat alle Servische verkozenen en de politie in het gebied ontslag hadden genomen.

De Kosovaarse autoriteiten hebben de verkiezingen uiteindelijk uitgesteld tot april.