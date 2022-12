Nieuwe ‘ongeziene coronagolf’ in China: wat betekent dit voor Europa? “Ik zie hier vooral een groot probleem voor China in”

1 miljoen coronadoden in 2023. Dat is het ergste scenario op de plank voor China, waar de omikronvariant plots alle controle heeft overgenomen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toont zich bezorgd. Zijn we te vroeg geweest met feesten, juichen, mondmaskers weggooien? We vroegen het aan opper-viroloog Steven Van Gucht.

Amper twee weken geleden besloot China om haar covidbeleid drastisch om te slaan - weg met de ‘zerocovidpolitiek’, en nieuwe regels waarbij PCR-testen niet langer verplicht zijn. Gevolg? Officieel vielen er niet meer dan tien corona-doden sinds de nieuwe aanpak in het land. De realiteit onder die filter: overbelaste crematoria, volgepakte vrieskasten, overal lege medicijn-rekken, ziekenhuizen die burgers een infuus moeten geven in hun auto wegens plaatsgebrek. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, zegt ‘zeer ongerust’ te zijn over de huidige situatie van de COVID-19-pandemie in China. Het gaat om een besmettingsgolf van ongeziene omvang, zodat de WHO meer details aan de lokale autoriteiten heeft gevraagd om alles juist te kunnen inschatten.

Riskante situatie

De prognose is hard: niet iedereen in China zal de wintergolf overleven. Net nu West-Europa voor haar eerste ‘normale’ kerst staat. De pandemie startte destijds in China, nu evolueert het land naar een nieuwe scherpe piek: hoe gevaarlijk is de corona-opflakkering voor de rest van de wereld?

“Terug bij af, die kans acht ik heel klein”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Het probleem is natuurlijk dat je met twee verschillende werelden zit, China en de rest. In China had je tot nu een volledig andere dynamiek. Eigenlijk zit het land daarom een jaar achter. Wij hebben onze grote infectiegolf met omikron een jaar geleden gehad, waarbij een groot deel besmet is geraakt, sindsdien ook herbesmet. Maar dat is een situatie die ze in China nog moeten meemaken.” Het verschil tussen hier en daar: wij konden altijd rekenen op een hoge vaccinatiegraad. “Er zijn niet echt goeie cijfers uit China, maar wat ik hoor, is dat de vaccinatiegraad er ondermaats is. In het bijzonder bij de alleroudsten, waar de helft of minder gevaccineerd is. Dat is natuurlijk een riskante situatie. Dat betekent dat je bij zo’n grote golf heel wat overlijdens krijgt, en een zware belasting van het ziekenhuissysteem. Ik zie hier dus vooral een groot probleem voor China in.”

Drukte in een apotheek in Hangzhou, midden december. — © VCG via Getty Images

Geen officiële cijfers

Hoe groot, dat weet niemand écht. Er worden immers geen officiële cijfers door de autoriteiten bekendgemaakt. “Wij roepen China op om data te delen en onderzoek te voeren naar de besmettingen zodat we beter kunnen begrijpen wat daar juist aan de hand is”, zei de WHO al. “Om een idee te krijgen van welke varianten de ronde doen, kan je proberen stalen te verzamelen van mensen die terugkeren uit China en kort nadien symptomen ontwikkelen”, zegt Van Gucht. “Dat is een indirecte manier om alles mee te volgen. Ik ben ervan overtuigd dat veel landen dat gaan doen.”

Blijft de vraag: wat als er dan een nieuwe variant opduikt in zo’n staaltje? Kan die de situatie bij ons nog overhoop helpen? “Nieuwe varianten kan je niet uitsluiten, dat klopt. Maar daar maak ik mij niet direct de grootste zorgen in. Ik denk dat China veel meer schrik moet hebben van onze varianten, dan wij van hen. Er kunnen altijd onvoorspelbare dingen gebeuren, maar het hoeft niet zo te zijn. Nee, de gevolgen zullen eerder economisch zijn, denk ik. Dat de invoer van goederen tijdelijk wat problemen kan ondervinden. En intussen gaan zij erdoor moeten, denk ik. De golf uitzitten, en ze spreiden in tijd, om toestanden zoals in het begin in China te vermijden.”

