Hernán Losada breit vervolg aan MLS-avontuur bij CF Montréal: “Ik sta te popelen om al mijn energie in dit project te steken”

Hernán Losada heeft een nieuwe job gevonden. De Argentijnse coach gaat aan de slag bij het Canadese CF Montréal, waar hij voor twee jaar met optie tekent. Voor Losada is het al het tweede avontuur in de MLS nadat hij eerder al aan het roer stond bij DC United.

Na het ontslag van Hernán Losada bij DC United werd de Argentijn met de regelmatig van de klok gelinkt aan Belgische eersteklassers. Maar acht maandan na zijn ontslag kiest Losada er nu toch voor om terug te keren naar de MLS. De 40-jarige ex-coach van Beerschot tekende een contract bij het Canadese Montéal CF, waar ook onder meer landgenoot Olivier Renard werkzaam is.

“Het is met grote opwinding, motivatie en dankbaarheid dat ik deze nieuwe kans grijp”, zei Losada. “Ik sta te popelen om al mijn energie, enthousiasme en capaciteiten in dit geweldige project te steken. Het is nog specialer om je aan te sluiten bij een groep die bestaat uit mensen met uitgebreide ervaring zoals Olivier Renard, Gabriel Gervais en Vassili Cremanzidis, die met de club een identiteit en een werkfilosofie hebben ontwikkeld gericht op de ontwikkeling van jongeren. Mijn missie is om in dezelfde richting door te gaan, een offensieve en positieve speelstijl aan te bieden en tegelijkertijd een stimulerende werkomgeving te creëren om samen te blijven groeien en onze doelen te bereiken.”

“We waren op zoek naar een coach die het sportieve project dat we sinds mijn komst in 2020 aan het opbouwen waren, kon voortzetten en we zijn ervan overtuigd dat Hernán op dit niveau alle vakjes aankan”, verklaart sportief directeur Olivier Renard.

Montréal eindigde het voorbije seizoen tweede in de Eastern Conference, waarna het in de Finals sneuvelde in de halve finale. Eerder was Thierry Henry er actief als hoofdtrainer. Bij Montréal spelen ook Victor Wanyama (ex-GBA) en Rudy Camacho (ex-Waasland-Beveren).