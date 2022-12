In dit dorp kan je nergens meer terecht bij een geldautomaat, en dat zorgt voor groeiende ergernis: “Bejaarden zijn hier het grootste slachtoffer van”

Zaffelare, op de rand van het Waasland, is géén ingeslapen spookdorp en toch is er sinds vorige maand geen geldautomaat meer. De bij benadering vierduizend Zaffelarenaren – en dan vooral het oudere deel ervan – schreeuwen moord en brand. En met hen vele honderdduizenden landgenoten, want het einde van de flappentap is overal in zicht. “Bankieren met een pc? Niet iedereen is mee hoor!”