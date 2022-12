Aannemer toont hoe hij advocaat (37) doodschoot. “Er ontstond ruzie. Toen greep hij naar het handschoenkastje...”

Het Brusselse gerecht heeft een reconstructie gehouden van de moord op advocaat Jan-Willem Peeters (37), afgelopen zomer in Molenbeek. Volgens verdachte Semun K. lokte hij de advocaat niet in een hinderlaag, maar zou er eerst een ruzie aan de schietpartij vooraf gegaan zijn.

Advocaat Jan-Willem Peeters uit Overijse werd op woensdag 6 juli 2022 doodgeschoten, toen hij arriveerde aan zijn tijdelijke woonst in Molenbeek. Het Brusselse gerecht pakte enkele dagen later aannemer Semun K. op, met wie Peeters een langlopend huurgeschil had. Semun K. had het huis van de grootvader van Peeters gekocht. De afspraak was dat diens kleinzoon, Jan-Willem Peeters, in ruil in de studio boven het huis mocht wonen aan een lage huurprijs, en dat Semun K. de woonst zou verbouwen.

Verdachte Semun K. toonde hoe hij op de wagen van Peeters afstapte. — © Gianni Barbieux

Maar die regeling leidde tot spanningen. Het kwam tot een conflict tussen de twee mannen, dat eindigde voor de vrederechter. Die legde Semun K. een dwangsom op van meer dan twee miljoen euro.

Reconstructie

Semun K. moest woensdagmiddag bij een reconstructie tonen hoe Peeters om het leven kwam. Semun K. is aangehouden, maar mag sinds oktober zijn proces thuis met een enkelband afwachten. De aannemer toonde hoe hij zijn wagen in de straat parkeerde, en vervolgens in de auto op Peeters wachtte.

Toen hij in zijn achteruitkijkspiegel de auto van Peeters opmerkte, stapte hij uit.

Volgens Semun K. lag hij niet in een hinderlaag, en schoot hij de advocaat niet meteen dood. Hij wandelde over de oprit naar de achterkant van het huis. Daar zou een ruzie ontstaan zijn. Jan-Willem Peeters zou opnieuw in zijn auto gaan zitten zijn, en naar het handschoenkastje gegrepen hebben. Daarop vuurde Semun K. vijf kogels af.

De reconstructie gebeurde in aanwezigheid van een ballistisch expert, een gerechtspsychiater en een wetsdokter. “Mijn cliënt heeft zijn volledige medewerking verleend”, zegt advocaat Sven Mary. “De deskundigen zullen zijn verklaringen nu aftoetsten aan hun vaststellingen.”

De auto van advocaat Jan-Willem Peeters. — © Gianni Barbieux